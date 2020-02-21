В Роскачестве назвали наиболее вредные сладкие добавки

Нежелательно употреблять продукты в которых содержится сахарин, сукралоза, аспартам, кукурузный сироп, агава. Последняя, хоть и имеет низкий гликемический индекс, содержит много фруктозы, сообщает rns.online.

Не рекомендуют эксперты и продукты содержащие сахарные спирты, например, сорбит, эритрит, ксилит. Их употребление в больших количествах может привести к диарее, вздутию и другим проблемам пищеварительной системы.

Также специалисты отметили, что необходимо минимизировать потребление так называемых добавленных сахаров, содержащих большое количество фруктозы. Дело в том, что глюкозу может метаболизировать практически любая клетка человеческого организма. Фруктоза метаболизируется исключительно печенью. Последствиями злоупотребления фруктозой могут стать: диабет 2 типа, ожирение печени, метаболический синдром.