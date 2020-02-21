В Роскачестве назвали наиболее вредные сладкие добавки

В ведомстве рекомендуют избегать продуктов, в которые добавлены кукурузный сироп, агава, низкокалорийные и искусственные подсластители.
Нежелательно употреблять продукты в которых содержится сахарин, сукралоза, аспартам, кукурузный сироп, агава. Последняя, хоть и имеет низкий гликемический индекс, содержит много фруктозы, сообщает rns.online.
Не рекомендуют эксперты и продукты содержащие сахарные спирты, например, сорбит, эритрит, ксилит. Их употребление в больших количествах может привести к диарее, вздутию и другим проблемам пищеварительной системы.
Также специалисты отметили, что необходимо минимизировать потребление так называемых добавленных сахаров, содержащих большое количество фруктозы. Дело в том, что глюкозу может метаболизировать практически любая клетка человеческого организма. Фруктоза метаболизируется исключительно печенью. Последствиями злоупотребления фруктозой могут стать: диабет 2 типа, ожирение печени, метаболический синдром.
Отмечается, что подсластители имеющие низкий гликемический индекс и содержащие нутриенты и дополнительные питательные вещества наиболее безвредны. В их числе можно назвать финиковый сироп, мед, патоку, кокосовый сахар и натуральный кленовый сироп.