В проекте #ПочтаПобеды история москвички Екатерины Григорьевны Деминой

Екатерина Демина работала на оборонном заводе. Она и сотни других женщин и подростков делали снаряды для «Катюш».

Когда брат перестал писать с фронта, она поняла – его больше нет. Девушка пошла в военкомат и попросилась на передовую. Просьбу удовлетворили. Катю назначили служить а наблюдательный пост – следить за небом. Вскоре она научилась по звуку двигателя распознавать типы вражеских бомбардировщиков.

Екатерина Демина дожила до Победы. Если вы хотите поблагодарить ее за нелегкий воинский труд, напишите ей письмо. Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Видеообращение присылайте на электронный адрес: pochtapobedy@rttv.ru.