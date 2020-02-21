В Башкирии против заведующей интернатом возбудили семь уголовных дел
Женщина подозревается в мошенничестве.
Следком сообщил о том, что в ходе доследственной проверки были выявлены новые факты мошенничества, совершенные бывшей 42-летней заведующей Старобаишским интернатом для престарелых и инвалидов. Подробности сообщаются на сайте следкома.
Как следует из материалов дела, экс-руководительница в 2018 году лично получила средства, полагающиеся воспитывающимся в интернате сиротам и детям-инвалидам, пообещав потратить их на товары и медикаменты, однако распорядилась деньгами по своему усмотрению. Чтобы скрыть следы хищений, женщина предоставила потом подложные чеки.
Против нее по итогам проверки возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается, Изучаются финансовые документы, опрашивается персонал интерната.
Могут быть также наказаны и специалисты районного отдела опеки и попечительства, не проконтролировавшие должным образом ситуация в интернате. В следкоме уточнили, что ранее по аналогичным фактам мошенничества со стороны бывшей заведующей было возбуждено 4 уголовных дела, причиненный ущерб по которым возмещен в полном объеме.