В Башкирии против заведующей интернатом возбудили семь уголовных дел

Следком сообщил о том, что в ходе доследственной проверки были выявлены новые факты мошенничества, совершенные бывшей 42-летней заведующей Старобаишским интернатом для престарелых и инвалидов. Подробности сообщаются на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, экс-руководительница в 2018 году лично получила средства, полагающиеся воспитывающимся в интернате сиротам и детям-инвалидам, пообещав потратить их на товары и медикаменты, однако распорядилась деньгами по своему усмотрению. Чтобы скрыть следы хищений, женщина предоставила потом подложные чеки.

Против нее по итогам проверки возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается, Изучаются финансовые документы, опрашивается персонал интерната.