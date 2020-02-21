Указом Путина произведено назначение судей в Башкирии
21 февраля, 16:11ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Башкирии.
Президент России Владимир Путин своим указом от 20 февраля назначил федеральных судей. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Башкирии.
Так, судьями Верховного суда РБ стали Регина Аюпова и Ингрида Индан, судьей Калининского районного суда Уфы назначен Азамат Мухаметзянов, Советского районного суда Уфы – Сослан Искужин и Азалия Шакирьянова, а Давлекановского районного суда - Вадим Галимзянов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей