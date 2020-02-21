Руководитель украинского Минздрава проведет 14 дней в карантине с приехавшими из КНР

Глава украинского Минздрава надеется, что ее 14-дневное пребывание в карантине успокоит тех, кто будет с ней, а также тех, кто пытался не пустить соотечественников в Новые Санжары.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами вылетел из города Ухань на Украину. Прилетевших должны были разместить в одном из заранее определенных мест на карантин. Однако во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях начались массовые протесты. Местные жители не хотели, чтобы соотечественников, вернувшихся из Китая, размещали в этих регионах. Местные жгли шины, устраивали баррикады на дорогах. Во Львовской области, после того как стало известно, что эвакуированных повезут в другую область, хором исполнили гимн Украины.

В итоге, покружив примерно с час над Харьковом, борт полетел в Киев. Пассажиров было решено отправить в медцентр Нацгвардии, расположенный в Полтавской области в поселке Новые Санжары.

Там тоже возникли масштабные народные волнения. Были перекрыты дороги, автобусы, в которых везли эвакуированных, забрасывали камнями. В итоге вернувшихся из КНР все-таки удалось разместить в медицинском центре. Правда только после вмешательства силовиков.