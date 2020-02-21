Новые Миг-35 оснастят системой беспилотной посадки

В компании «МиГ» рассказали о том, что новые истребители МиГ-35 теперь смогут выполнять посадку в беспилотном режиме с помощью новой системы автоуправления.
Об этом информирует 21 февраля газета «Известия».
Отмечается, что инженеры корпорации получили патент на беспилотную систему управления истребителем во время посадки. Новый цифровой комплекс значительно повысит безопасность пилотирования самолета в условиях недостаточной видимости, а также позволит за меньшее количество время выйти на глиссаду.
Инновационной системой будут оснащены истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Она уже оценена в летных испытаниях и ей дали свои положительные оценки многие пилоты.
По словам главы компании «МиГ» Ильи Тарасенко, внедряться новая система автоматической посадки будет в самые современные и перспективные авиакомплексы. Он подчеркнул, что приоритетом работы инженеров корпорации по-прежнему остаются безопасность и высокая эффективность техники.