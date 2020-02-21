Новые Миг-35 оснастят системой беспилотной посадки

Об этом информирует 21 февраля газета «Известия».

Отмечается, что инженеры корпорации получили патент на беспилотную систему управления истребителем во время посадки. Новый цифровой комплекс значительно повысит безопасность пилотирования самолета в условиях недостаточной видимости, а также позволит за меньшее количество время выйти на глиссаду.

Инновационной системой будут оснащены истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Она уже оценена в летных испытаниях и ей дали свои положительные оценки многие пилоты.