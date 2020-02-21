Начальника отдела фармации минздрава Башкирии уволили после скандала с лекарствами

Об этом сообщает издание «Фармацевтический вестник». Известно, что Динисламов был вынужден покинуть свой пост в связи с участившимися жалобами пациентов на обеспечение лекарствами. В частности, речь идет о нефрологических больных, несколько раз обращавшихся за помощью в прокуратуру, администрацию главы региона, а также президенту России.

Напомним, с начала года более тысячи гемодиализных больных в республике остались без жизненно важных препаратов. Многие из них были вынуждены покупать лекарства за свой счет, тем временем при нехватке лекарств у людей могут возникнуть серьезнейшие осложнения.