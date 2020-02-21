Мэр Москвы рассказал какие меры принимаются в столице для недопущения коронавируса

«На сегодняшний день в Москве не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако, наблюдая тревожную ситуацию в Китае, мы совместно с федеральным правительством принимаем дополнительные меры профилактики для недопущения проникновения инфекции в Москву», — заявил Собянин.

Прежде всего следует отметить начало производства медицинских масок и прочих защитных средств на базе технополиса «Москва». Это сделано для накопления стратегического запаса, так как первые дни эпидемии в Китае показали, что защитные средства расходуются очень быстро.

Во всех московских аэропортах дежурят медицинские бригады. Они осматривают всех пассажиров, прибывающих из КНР. Кроме этого приезжих из Китая проверяют совместные группы медиков, сотрудников «Мосгостранса», метрополитена и правоохранителей. Мэр Москвы отметил, что недавно прибывшие из КНР получают постановление о двухнедельной изоляции по месту проживания. В настоящее время выдано примерно 2500 подобных предписаний, сообщает rns.online.

Отмечается, что в 10-й день изоляции берется повторный анализ на наличие коронавируса. Соблюдение режима изоляции постоянно проверяется. Для этого используются, в том числе, технические средства, например, система автораспознавания лиц.

Наконец, имеется предписание главного санитарного врача Москвы об усилении мер дезинфицирования в местах массового скопления людей. Кроме спортивных и культурных мероприятий эти меры касаются магазинов, рынков, общественного транспорта, в том числе такси и каршеринговых услуг.