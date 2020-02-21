Мария Захарова назвала Украину средневековой Европой

По мнению Захаровой, ситуация с размещением эвакуированных их КНР украинцев на их родине показала «чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизацию управления». Также она задала вопрос всем, кто так хвалил Украину за демократию – стоит ли приводить эту страну в пример, как образец прогрессивных реформ?

Также Захарова напомнила, как в «цивилизованном мире» радовались украинскому майдану. И отметила, что 20 февраля все майданные радетели могли увидеть подлинное лицо вскормленного ими племени, пишет rns.online.

Наконец, Мария Захарова призвала признать, что на Украине ненавидят не Россию, а всех, кто не входит в принятые там рамки. По ее словам, очень символично то, что попытка не пустить соотечественников к месту карантина произошла в годовщину переворота «такого же дикого, тупого и бесчеловечного».

Напомним, 20 февраля на Украине произошли массовые беспорядки в нескольких областях. Местные жители протестовали против размещения в их регионах эвакуированных из Китая украинцев.