Мария Захарова назвала Украину средневековой Европой
Официальный представитель МИД России написала в Facebook, что Украина показала всему миру, что еще не вышла из Средневековья.
По мнению Захаровой, ситуация с размещением эвакуированных их КНР украинцев на их родине показала «чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизацию управления». Также она задала вопрос всем, кто так хвалил Украину за демократию – стоит ли приводить эту страну в пример, как образец прогрессивных реформ?
Также Захарова напомнила, как в «цивилизованном мире» радовались украинскому майдану. И отметила, что 20 февраля все майданные радетели могли увидеть подлинное лицо вскормленного ими племени, пишет rns.online.
Наконец, Мария Захарова призвала признать, что на Украине ненавидят не Россию, а всех, кто не входит в принятые там рамки. По ее словам, очень символично то, что попытка не пустить соотечественников к месту карантина произошла в годовщину переворота «такого же дикого, тупого и бесчеловечного».
Напомним, 20 февраля на Украине произошли массовые беспорядки в нескольких областях. Местные жители протестовали против размещения в их регионах эвакуированных из Китая украинцев.
В конце концов их разместили в Полтавской области, в медицинском центра Нацгвардии. Там тоже были столкновения с полицией, а автобусы с эвакуированными закидали камнями.