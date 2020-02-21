Глава Башкирии велел разобраться с поставщиком сырков с плесенью для школы

Накануне, 20 февраля, одной из тем в правительстве на совещании в формате «Образовательного часа» стал вопиющий случай, происшедший на днях в Абзелиловском районе Башкирии.

По уточненным данным, некий поставщик привез в школу в село Янгельское сырки, часть из которых оказалась с плесенью. При этом срок годности продукции был указан до апреля 2020 года.

- Комиссия в школе вскрыла один сырок, который оказался нормальным, после этого продукцию разрешили раздать детям. Позднее школьники стали жаловаться на плесень в них, всего набралось 55 испорченных сырков. В итоге открытые сырки выбросили, а остальную часть продукции вернули поставщику, - рассказали участники совещания.

Известно, что поставщик взамен партии испорченных сырков доставил в школу вафли, которые не вызвали нареканий. К счастью, никто из детей на здоровье не пожаловался.

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков после такого тревожного инцидента провел собрание с директорами школ, и отдельно собирал поставщиков, вместе было принято решение прекратить сотрудничество с производителем некачественной продукции.

- Выясняйте, кто там поставщик, держите на контроле. Перевернуть всё! – возмутился Радий Хабиров – Если один раз такое случается, всё, с таким поставщиками больше не работаем.