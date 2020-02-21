«Это позор!»: почему задерживают сдачу детского сада в Сипайлово в Уфе
Данный вопрос обсуждался на заседании в правительстве республики.
Накануне, 20 февраля, на совещании в правительстве Башкирии в формате «Образовательного часа» одной из тем для обсуждения стала постоянная задержка сдачи детского сада, на улице Набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово. По последним данным, срок сдачи объекта вновь отодвинулся, теперь уже на сентябрь текущего года. Ранее речь шла о сдаче детсада в конце января 2020 года.
Как предает «Башинформ», держать ответ за ситуацию с этим детсадом на совещании в правительстве пришлось вице-мэру Уфы Алине Сулеймановой. По ее словам, строительство объекта идет, но «не в том количестве».
В общей сложности срок сдачи детсада продлевали уже дважды. Сначала с ноября 2019 года отложили срок до января 2020 года, а теперь обещают завершить все работы в сентябре.
Алина Сулейманова пояснила, что администрации города готова подать в суд на застройщика.
Радий Хабиров остался крайне не доволен ситуацией. Он заявил, что если к 1 сентября детский сад не будет сдан, он поставит вопрос «о дееспособности столичной мэрии и персональной ответственности руководителей».
- Этот застройщик строит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается. Если хотите сказки рассказывать мне, я сам вам расскажу. Один садик не можете сдать — это позор, - жестко отрезал глава региона.
Напомним, на оперативке в мэрии в минувший вторник обсуждали задержку со сдаче еще одного детсада – в микрорайоне «Дема-6». Там подрядчик приостановил работу из-за задержек с оплатой.