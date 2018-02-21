ВЦИОМ: Жители России считают образование важнейшим пунктом расходов

По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан России, образование снова вошло в перечень важных запланированных расходов у жителей страны.

Как написала газета «Известия», если в 2016 году платное образование интересовало только 3% опрошенных, в 2018 году уже 10% респондентов.

Отмечается, что падение спроса на образование в России началось после 2014 года. Тогда опрос «Ромира» показал, что только 14% россиян готовы платить за свое обучение, и 28% за обучение своих детей. В то время как двумя годами ранее эти показатели равнялись 32 и 39% соответственно.

По мнению многих экспертов, подобная тенденция к снижению обусловливается экономическим кризисом.

В настоящее время отмечается, что образование является долгосрочной инвестицией, и рост спроса на него свидетельствует о благоприятной социально-экономической ситуации.