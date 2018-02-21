ВЦИОМ: Жители России считают образование важнейшим пунктом расходов
Как написала газета «Известия», если в 2016 году платное образование интересовало только 3% опрошенных, в 2018 году уже 10% респондентов.
Отмечается, что падение спроса на образование в России началось после 2014 года. Тогда опрос «Ромира» показал, что только 14% россиян готовы платить за свое обучение, и 28% за обучение своих детей. В то время как двумя годами ранее эти показатели равнялись 32 и 39% соответственно.
По мнению многих экспертов, подобная тенденция к снижению обусловливается экономическим кризисом.
В настоящее время отмечается, что образование является долгосрочной инвестицией, и рост спроса на него свидетельствует о благоприятной социально-экономической ситуации.
Как отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб, с 2015 года формировались финансовые резервы, которые сегодня начинают использоваться. И несмотря на тот факт, что доходы населения не показывают серьезного роста, готовность платить за образование можно считать положительным трендом, считает специалист.