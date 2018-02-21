В Башкирии суд в пять раз увеличил компенсацию за истязание няней ребенка

Теперь няня заплатит 100 тысяч рублей за моральный вред.

Верховный суд Башкирии пересмотрел решение Орджоникидзевского районного суда Уфы, который обязал 57-летнюю няню выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда семье ребенка, которого она истязала.

Ранее судом было установлено, что в 2016 году семья из Уфы наняла женщину для ухода за 8-месячным ребенком. Через несколько месяцев мама малыша заметила ухудшение его настроения и здоровья.

- Установив в квартире видеокамеру, она увидела, что няня истязала ребенка, - сообщили в прокуратуре республики. - В марте 2017 года злоумышленница несколько раз ударила и с силой бросила на кровать мальчика, который расплакался, пока она смотрела телевизор.

За оказание услуг ненадлежащего качества и истязание младенца няню осудили на 3 с половиной года условного лишения свободы.