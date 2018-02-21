В Башкирии суд в пять раз увеличил компенсацию за истязание няней ребенка
Верховный суд Башкирии пересмотрел решение Орджоникидзевского районного суда Уфы, который обязал 57-летнюю няню выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда семье ребенка, которого она истязала.
Ранее судом было установлено, что в 2016 году семья из Уфы наняла женщину для ухода за 8-месячным ребенком. Через несколько месяцев мама малыша заметила ухудшение его настроения и здоровья.
- Установив в квартире видеокамеру, она увидела, что няня истязала ребенка, - сообщили в прокуратуре республики. - В марте 2017 года злоумышленница несколько раз ударила и с силой бросила на кровать мальчика, который расплакался, пока она смотрела телевизор.
За оказание услуг ненадлежащего качества и истязание младенца няню осудили на 3 с половиной года условного лишения свободы.
Позже мать ребенка обратилась в суд за взысканием с осужденной компенсации морального вреда. Вначале суд первой инстанции назначил компенсацию в размере 20 тысяч рублей, Верховный суд Башкирии увеличил эту сумму в пять раз.