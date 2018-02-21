В Башкирии приставы разыскивают мать троих детей

Разыскивается мать троих детей Татьяна Геннадьевна Шаяхметова, родившаяся 3 мая 1977 года, она накопила долг по алиментам в сумме 230 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкирии.

Женщина не проживает по адресу регистрации, не отвечает на звонки и не является на прием к судебному приставу. Судебные приставы просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, обратиться в дежурную часть по номеру телефона 8 (347) 273-56-40.