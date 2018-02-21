Строительство первой цифровой подстанции в «Сколково» скоро завершится

На территории центра «Сколково» подходит к концу строительство первой цифровой подстанции «Медведевская».

Как написала газета «Известия», об этом стало известно от заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Подстанция будет питающим центром нового поколения, она обеспечит электроэнергией здания центра «Сколково», где к 2020-му году будет проживать, учиться и работать примерно 50 тысяч человек, рассказал Бирюков.

Помимо этого, обмен информацией будет осуществляться через оптоволоконный канал при помощи современного протокола передачи данных, а не посредством центрального сервера по медным кабелям, как это было ранее. Это уменьшит траты на строительство подстанции.

Кроме всего, благодаря отсутствию выбросов масла и газов вероятность загрязнения окружающей среды будет сведена к нулю.