Строительство первой цифровой подстанции в «Сколково» скоро завершится
Как написала газета «Известия», об этом стало известно от заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Подстанция будет питающим центром нового поколения, она обеспечит электроэнергией здания центра «Сколково», где к 2020-му году будет проживать, учиться и работать примерно 50 тысяч человек, рассказал Бирюков.
Помимо этого, обмен информацией будет осуществляться через оптоволоконный канал при помощи современного протокола передачи данных, а не посредством центрального сервера по медным кабелям, как это было ранее. Это уменьшит траты на строительство подстанции.
Кроме всего, благодаря отсутствию выбросов масла и газов вероятность загрязнения окружающей среды будет сведена к нулю.
Для отопления здания подстанции будут применяться энергосберегающие технологии. Они позволят использовать тепло, выделяемое трансформаторами, пояснил Бирюков.