Forbes признал Яндекс самой дорогой компанией Рунета
Сегодня, 17:18Общество
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Финансово-экономический журнал Forbes причислил «Яндекс» к самым дорогим компаниям рунета, поставив его на первое место.
Как написала газета «Известия», рейтинг составлялся для компаний, 50% выручки которых приходится на онлайн.
По версии Forbes, стоимость «Яндекса» составляет 12,38 миллиардов долларов. На второй строчке оказалась Mail.ru Group со стоимостью 6,86 миллиардов долларов. Третью строчку заняла электронная доска объявлений Avito со стоимостью 2, 734 миллиардов долларов.
Ценовые категории других компаний. вошедших в топ-20, насчитываются в миллионах. Сюда вошли такие компании, как Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн), Ozon Group ($369 млн), HeadHunter ($228 млн) и другие.
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