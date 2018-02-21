Forbes признал Яндекс самой дорогой компанией Рунета

Финансово-экономический журнал Forbes причислил «Яндекс» к самым дорогим компаниям рунета, поставив его на первое место.

Как написала газета «Известия», рейтинг составлялся для компаний, 50% выручки которых приходится на онлайн.

По версии Forbes, стоимость «Яндекса» составляет 12,38 миллиардов долларов. На второй строчке оказалась Mail.ru Group со стоимостью 6,86 миллиардов долларов. Третью строчку заняла электронная доска объявлений Avito со стоимостью 2, 734 миллиардов долларов.