Дело о подмене ребенка в башкирской семье дошло до суда

Жительница Челябинска Екатерина Туганова, которую более 30 лет назад перепутали в местном роддоме и отдали неродной матери, планирует взыскать с областного перинатального центра 10 млн руб, сообщает «РИА Новости». Она направила соответствующий иск в суд. В заявлении она отметила, что, узнав правду, испытала стресс и впала в депрессию.

Напомним, что история Екатерины стала известна в прошлом году. На своей страничке в социальной сети она написала, что ее и еще одну девочку перепутали в роддоме из-за созвучности фамилий их матерей, Туганова и Тулигенова. В результате, Екатерину, как родную дочь воспитывала Зоя Туганова. Настоящую дочь Зои зовут Люция, и она выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины. Екатерина сообщала, что Люция попала «в сельскую семью с хорошим достатком», но потом начались проблемы. Из-за славянской внешности ребенка в поселке было много сплетен. В результате биологический отец попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".