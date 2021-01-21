Жительница Салавата пожаловалась на неподъемные суммы в квитанции за отопление

В присланной в редакции квитанции указано, что тепло в доме подает «БашРТС». При этом женщина уверяет, что несколько дней не могла дозвониться до «БашРТС», а когда ей это удалось, по телефону ответили, что виновата управляющая компания. Владелица квартиры обратилась и туда, на что получила ответ, что спрашивать надо с «БашРТС».