Жительница Салавата пожаловалась на неподъемные суммы в квитанции за отопление

Жительница города Салават Оксана Крестовская обратилась в редакцию Mkset с просьбой помочь разобраться в ситуации с высокими суммами оплаты за отопление. Женщина уверяет, что живет одна и не имеет средств, чтобы погасить долги.

В присланной в редакции квитанции указано, что тепло в доме подает «БашРТС». При этом женщина уверяет, что несколько дней не могла дозвониться до «БашРТС», а когда ей это удалось, по телефону ответили, что виновата управляющая компания. Владелица квартиры обратилась и туда, на что получила ответ, что спрашивать надо с «БашРТС». — За один месяц счёт составил 4.800 рублей. Я прописана одна. Счётчик общедомовой. Перегревают квартиры, потом выставляют повышенные счета. За ноябрь было 3.200, кое как заплатила. А за декабрь уже без ста рублей 5.000 набежало. В январе чего ждать не понятно? возмущается женщина. По словам Оксаны, помимо отопления ей приходится платить и за еще кварплату и капремонт. В общей сложности выходит около 10 тысяч рублей. Женщина признается, что для многих эти суммы неподъемные. — От них один ответ: «Мы все понимаем». Мое обращение взяли в обработку, но не думаю, что что-то изменится, подытожила Оксана. Напомним, ранее генеральный директор «БашРТС» Тимофей Дубровский рассказал, почему возросла цена за отопление. Основной причиной стало то, что произошло значительное похолодание. Также среди причин, по словам министра ЖКХ Бориса Беляева, ряд выявленных нарушений. Тимофей Дубровский отметил, что, если в ходе проверки будут подтверждена вина «БашРТС», будет проведен перерасчет.

