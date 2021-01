Вице-премьер Башкирии ответил на обвинение в сносе дома для возведения здания суда

Вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахманов прокомментировал ситуацию по расселению жилого дома №5/3, расположенного по улице Карла Маркса в Уфе. Напомним, ранее жители многоквартирного здания не раз выходили на пикет к Белому дому.

Местные жители уверяют, что их дом не является аварийным, однако его хотят снести, чтобы освободить место под строительство здания Арбитражного суда. Надежность дома подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия все же добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным. После одного проведенного пикета на ситуацию обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил вице-премьеру Раифу Абдрахманову разобраться в ситуации. — На сегодняшний день пока не определены механизмы, а также источники финансирования на мероприятия по переселению граждан, проживающих в многоквартирном доме № 5/3 по улице Карла Маркса в Кировском районе ГО г.Уфа, — отметил он. По словам Раифа Абдрахманова, расселить жителей дома в рамках действующей адресной программы Башкирии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы невозможно, так как дом признан аварийным 17 февраля 2020 года, а в программу включены дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. — Для того, чтобы более детально разобраться в сложившейся ситуации и принять равноценное решение, Минстрой РБ совместно с Центром мониторинга аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан изучает пакет документов, а также специалисты Центра проведут фактический осмотр здания для объективности в принятии дальнейших решений, подытожил вице-премьер.

