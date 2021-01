В Кировском районе Санкт-Петербурга вечером 20 января была проведена эвакуация жителей многоквартирного дома №8, расположенного на Двинской улице.

В стенах строения появились трещины. Об этом информирует newia.ru. В экстренные службы обратились сами жители дома. На место событий приехали сотрудники МЧС, «ПетербургГаза», а также представители администрации района. Всех жителей дома попросили покинуть свои квартиры и выйти на улицу. Обследовав стены специалисты заявили, что все трещины являются поверхностными. Они не несут угрозы обрушения здания. В итоге люди смогли вернуться в свое жилье.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter