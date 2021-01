На минувшем оперативном совещании в Минздраве Башкирии озвучили имена главврачей, назначенных на освободившиеся должности. О кадровых перестановках объявил глава ведомства Максим Забелин.

Известно, что главврачи сменились в двух поликлиниках города Уфы – в 48 и 51. В первую новым главврачом назначена Наталья Кокина, а во вторую – Ольга Шайхутдинова. Напомним, экс-главврач поликлиники №48 в Уфе Наиль Насибуллин трагически скончался 10 января 2021 года. Он проработал на этой должности более 15 лет.

