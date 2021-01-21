В Башкирии за прошлый год 200 семей предпочли получить деньги вместо участка земли

— Считаю, что это необходимая мера – не во всех районах есть участки с подведёнными коммуникациями, не все семьи хотят строить частные дома. Да и ждать участка зачастую приходится годами, ведь в очереди стоят ещё 16 тысяч семей, отметил он.
Власти республики приняли решение увеличить бюджет программы и на 2021 год заложили в бюджете 100 миллионы рублей на эти цели. Это поможет получить средства еще 400 многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, погашение кредита или первоначальный взнос.