В Башкирии за прошлый год 200 семей предпочли получить деньги вместо участка земли

В Башкирии за прошлый год 200 семей предпочли получить деньги вместо участка земли

Вчера, 17:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии в 2020 году 200 многодетных семей воспользовались альтернативной программой помощи. Вместо земли, которая им положена по закону, они выбрали денежную сумму в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Башкирии в соцсетях.

— Считаю, что это необходимая мера – не во всех районах есть участки с подведёнными коммуникациями, не все семьи хотят строить частные дома. Да и ждать участка зачастую приходится годами, ведь в очереди стоят ещё 16 тысяч семей, отметил он.

Власти республики приняли решение увеличить бюджет программы и на 2021 год заложили в бюджете 100 миллионы рублей на эти цели. Это поможет получить средства еще 400 многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, погашение кредита или первоначальный взнос.

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