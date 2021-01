В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заразились коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 22 570 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при минздраве республики.

За прошедший день от коронавируса выздоровели 282 человека. Всего с начала пандемии вылечиться удалось 17 189 пациентам. Также Минздрав сообщил о новой жертве коронавируса. За минувшие сутки от опасного заболевания скончался один человек.

