В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

Вчера, 16:13ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заразились коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 22 570 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при минздраве республики.

За прошедший день от коронавируса выздоровели 282 человека. Всего с начала пандемии вылечиться удалось 17 189 пациентам.

Также Минздрав сообщил о новой жертве коронавируса. За минувшие сутки от опасного заболевания скончался один человек.

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