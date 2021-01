Сегодня, 21 января, министр культуры Башкирии Амина Шафикова в ходе брифинга подвела итоги 2020 года. Она отметила, что театры, музеи и галереи республики снизили количество доходов в два раза.

— Продажи упали в два раза, потому что в 2019 году у нас внебюджетные средства на государственные учреждения составляли 446 млн рублей, а по итогам 2020 года собираемость доходов составила всего 241 млн рублей. Это более 50 процентов средств, отметила она. Несмотря на сложности, вызванные ограничениями из-за коронавируса, учреждениям культуры были выделены бюджетные средства для поддержки в период кризиса. Благодаря этому сейчас они имеют возможность работать дальше.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter