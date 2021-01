В Башкирии ожидается похолодание до минус 30 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии.

Сегодня пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра достигнет отметки -15…-20 градусов. 22 января также ожидается снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночь. температура воздуха достигнет отметки -20…-25 градусов, при прояснениях похолодает до -25…-30 градусов. Днём ожидается -12…-17 градусов. В субботу, 23 января, места пройдет небольшой снег. Ночью ветер будет южным и слабым, днем — умеренным. Ночью синоптики обещают -20…-25 градусов, в некоторых частях республики -30 градусов. Днём температура воздуха достигнет -13…-18 градусов, по западу потеплеет до -8 градусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter