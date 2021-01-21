В Башкирии ожидается похолодание до минус 30 градусов

В Башкирии ожидается похолодание до минус 30 градусов

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии.

Сегодня пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра достигнет отметки -15…-20 градусов.

22 января также ожидается снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночь. температура воздуха достигнет отметки -20…-25 градусов, при прояснениях похолодает до -25…-30 градусов. Днём ожидается -12…-17 градусов.

В субботу, 23 января, места пройдет небольшой снег. Ночью ветер будет южным и слабым, днем — умеренным. Ночью синоптики обещают -20…-25 градусов, в некоторых частях республики -30 градусов. Днём температура воздуха достигнет -13…-18 градусов, по западу потеплеет до -8 градусов.

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