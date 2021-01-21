В Башкирии ожидается похолодание до минус 30 градусов

В субботу, 23 января, места пройдет небольшой снег. Ночью ветер будет южным и слабым, днем — умеренным. Ночью синоптики обещают -20…-25 градусов, в некоторых частях республики -30 градусов. Днём температура воздуха достигнет -13…-18 градусов, по западу потеплеет до -8 градусов.