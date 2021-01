Несогласованный митинг, выплаты медикам и суммы за отопление. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии на 21 января.

В Уфе продолжается демонтаж конструкций пролетного строения путепровода на Заки Валиди. В связи с этим на участке проспекта Салавата Юлаева перекрывается движение в обоих направлениях. Ограничения будут действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 в ближайшие пять дней — с 21 по 25 января. В Уфе на три дня полностью перекрыли путепровод на Заки Валиди Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова обсудила с корреспондентом издания RT предложение Института прогрессивного образования создать для чиновников ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Она поддержала идею, так как считает, что госслужащие должны быть в курсе новых тенденций. Сенатор от Башкирии поддержала создание курсов по трендам молодежи для чиновников Сегодня координатор штаба Навального Лилия Чанышева сообщила, что власти Башкирии не согласовали митинг, который планируется провести в Уфе 23 января. По словам координатора, митинг организовывался ситуационно, поэтому согласовать мероприятие с властями за 10 дней до его проведения просто не успели. Однако штаб направил уведомление в правительство Башкирии, чтобы, как рассказывает Чанышева, «они способствовали проведению мероприятия, были в курсе, предприняли меры безопасности». Власти Башкирии не согласовали митинг в поддержку Навального Медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за последние семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме. К счастью, в ситуации уже разбирается районный следственный комитет. Жительница Салавата пожаловалась на неподъемные суммы в квитанции за отопление Следком проверит отсутствие выплат медикам Бирской ЦРБ за работу с Covid-больными Жительница города Салават Оксана Крестовская обратилась в редакцию Mkset с просьбой помочь разобраться в ситуации с высокими суммами оплаты за отопление. Женщина уверяет, что живет одна и не имеет средств, чтобы погасить долги. В общей сложности за кварплату ей приходится отдавать около 10 тысяч рублей. А это слишком много.

