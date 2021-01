Европарламент хочет потребовать от Евросоюза остановки строительства газопровода “Северный поток-2”.

По сообщению iz.ru, основанием для требования является задержание скандального блогера Алексея Навального. Европарламентарии готовят соответствующий документ, где настаивают на немедленной остановки строительства газопровода в Балтийском море, а также ввести новые санкции для физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации проекта.

