Дегтярев подписал инвестиционное соглашение с ДВЖД

За прошлый год на ДВЖД осуществили перевозку почти пятидесяти миллионов тонн грузов, что на четыре процента превышает показатели позапрошлого года. Из них почти десять миллионов тонн — нефтепродукты, а двадцать миллионов тонн — каменный уголь. В общем, налоги ДВЖД принесли в бюджет региона пять миллиардов рублей.