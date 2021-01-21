Дегтярев подписал инвестиционное соглашение с ДВЖД

Дегтярев подписал инвестиционное соглашение с ДВЖД

Вчера, 15:05ОбществоPhoto: ldpr.ru
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай Маклыгин заключили соглашение о взаимодействии, предусматривающее ряд мероприятий на три года. Речь идет о реализации инвестиционных проектов и расширении сферы влияния соцполитики ОАО «РЖД».

Transsibinfo.com пишет, что, по словам Дегтярева, Дальневосточная железная дорога представляет собой ключевого налогоплательщика и работодателя края. В соглашении устанавливается поддержка всех реализуемых ею в регионе проектов.

За прошлый год на ДВЖД осуществили перевозку почти пятидесяти миллионов тонн грузов, что на четыре процента превышает показатели позапрошлого года. Из них почти десять миллионов тонн — нефтепродукты, а двадцать миллионов тонн — каменный уголь. В общем, налоги ДВЖД принесли в бюджет региона пять миллиардов рублей.

Дегтярев указал, что правительство Хабаровского края взяло на себя обязательства по решению социальных вопросов в местах пролегания Дальневосточной железной дороги.

По словам Маклыгина, в сравнении с прошлым годом бюджет на инвестпрограммы возрос более чем на двадцать пять миллиардов рублей. Он составил восемьдесят восемь с половиной миллиардов рублей.

Взаимодействие Дегтярева с представителями РЖД началось осенью прошлого года. Вместе с Николаем Маклыгиным он побывал в большинстве поселков, которые находятся рядом с БАМом, обсудил с их жителями все проблемы. Новое соглашение, которое детально прорабатывает инвестирование ОАО «РЖД» в региональную социальную сферу региона, является итогом той поездки. Врио губернатора считает, что инвестиции от крупных частных компаний и госкорпораций должны поступать в здравоохранение, образование и модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ.

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