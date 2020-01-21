«Запомни меня с улыбкой»: Жителя Башкирии, пропавшего под Новый Год, нашли мертвым

Трагедия, подробности которой рассказали журналисты bash.news, произошла в Московской области, куда еще 7 лет назад переехал на заработки житель Башкирии Всеволод Лучко.

За несколько дней до празднования Нового года мужчина перестал выходить на связь. Тогда на его поиски отправились волонтеры «Лиза Алерт». Одной из главных версий исчезновения стала его возможная поездка в Уфу.

Но, как выяснилось позже, мужчина незадолго до пропажи серьезно поссорился со своей девушкой, с которой переживал тяжелый разрыв.

Когда та отказалась отвечать на звонки Всеволода, тот отправил ей фотографию, которую сделал в лесу и многозначительно подписал ее так: подписал «Запомни меня с улыбкой».

Спустя три недели молодого человека нашли в том же лесу уже мертвым.