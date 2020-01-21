Врачи Башкирии и Чечни начнут обмениваться опытом

Об этом рассказал глава минздрава республики Максим Забелин.

Уфу с рабочим визитом посетила делегация Чеченской республики. В ее составе — главные врачи чеченских больниц, а также заместители ведомства и руководитель минздрава Чечни Эльхан Сулейманов. Все они встретились с Максимом Забелиным, руководителем башкирского минздрава.

По словам Забелина, встреча прошла «в теплой дружественной обстановке». Подробности встречи не разглашаются.

Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, подписали соглашение — теперь врачи двух республик будут регулярно посещать друг друга с визитом и обмениваться опытом.

Ранее мы писали о том, что в так называемом «рейтинге здоровья» Чечня находится на первом месте, в то время как Башкирия — на 29-м месте в стране.

Также мы писали о том, что власти Башкирии подсчитали, сколько уволили и сколько еще уволят врачей. Данные озвучили на оперативном совещании правительства региона.