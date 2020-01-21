Врачи Башкирии и Чечни начнут обмениваться опытом
Главы минздрава двух республики подписали соответствующее соглашение.
Об этом рассказал глава минздрава республики Максим Забелин.
Уфу с рабочим визитом посетила делегация Чеченской республики. В ее составе — главные врачи чеченских больниц, а также заместители ведомства и руководитель минздрава Чечни Эльхан Сулейманов. Все они встретились с Максимом Забелиным, руководителем башкирского минздрава.
По словам Забелина, встреча прошла «в теплой дружественной обстановке». Подробности встречи не разглашаются.
Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, подписали соглашение — теперь врачи двух республик будут регулярно посещать друг друга с визитом и обмениваться опытом.
Ранее мы писали о том, что в так называемом «рейтинге здоровья» Чечня находится на первом месте, в то время как Башкирия — на 29-м месте в стране.
Также мы писали о том, что власти Башкирии подсчитали, сколько уволили и сколько еще уволят врачей. Данные озвучили на оперативном совещании правительства региона.
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в 2019 году из медицинских учреждений были уволены порядка 1816 человек. По планам министерства, в 2020 году на работу собираются принять 2300 человек и поработать над сокращением числа увольнений таким образом, чтобы прирост составлял не менее 500 работников.