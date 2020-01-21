Во Владивостоке обнаружили радиоактивную машину из Японии

На таможне во Владивостоке пограничники нашли японский автомобиль с повышенным уровнем радиации.
Последний раз подобный случай в столице Приморского края был зафиксирован три года назад. Об этом информирует RNS.
По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, очередное выявление радиоактивной машины из Японии говорит о том, что последствия аварии на японской атомной станции «Фукусима-1» устранены до конца так и не были. Работники российской таможни продолжат вести контроль за ввозом товаров, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.
Напомним, что авария на «Фукусиме-1» произошла в начале весны 2011 года. Она стала крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС. После землетрясения и цунами активная зона реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 «Фукусимы-1» расплавилась. Однако атомную станцию официально закрыли лишь в конце 2013 года.