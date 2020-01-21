В Уфе сирота, воспитывающая двоих детей, вышла на пикет к Дому Республики

Сегодня, 21 января, в Уфе перед Домом Республики прошел пикет 31-летней жительницы Уфы Натальи Зыряновой, которая уже несколько лет добивается жилья.

- Ко мне выходили охранники, а те, кто внутри заседает, шторки дергали, выглядывали. Но больше никто не вышел, - рассказала Наталья Медиакорсети.

По ее словам, она решилась на пикет после утреннего визита к судебным приставам. Те, по идее, должны восстановить права Натальи и добиться выделения ей жилья администрацией Демского района и администрацией Уфы. Последний раз и те, и другие в очередной раз обещали решить жилищный вопрос Натальи – теперь уже в декабре 2019 года. Но ничего подобного не произошло.

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян – там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась, муж пил, избивал меня. Потом отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые, - рассказывает Наталья.

Ее сыновьям сейчас 10 и 11 лет. Обоим нужно ходить в школу, они каждый день вынуждены по 2,5 км идти на учебу. Никакой школьный автобус за ними не заезжает, поскольку, кроме двух мальчиков, в этом садовом товариществе больше детей школьного возраста нет.

По словам Натальи, после развода с мужем и восстановления родительских прав она через суд добилась решения о выделении ей жилья. В администрации ей сообщили, что поставили в очередь на квартиру.

- Я там восемьдесят-какая-то по счету. И когда же я получу квартиру? Это просто издевательство над людьми! – возмущена женщина.

Получить оперативный комментарий у представителей администрации Демского района Уфы не удалось. Мы подняли наши публикации и статьи коллег вспомнили, что чиновники говорили о ситуации Натальи Зыряновой в конце 2018 года.

— Накануне по инициативе главы администрации Сергея Плотникова состоялась встреча для решения сложившейся ситуации. Действительно, есть заключение суда от 29 мая 2017 года о восстановлении пропущенных сроков для подачи заявления Натальей Зыряновой для постановки на учет в очередь на получение квартиры. В соответствии с данным решением администрация полтора года убеждала ее написать это заявление – таково требование законодательства, но она категорически отказывалась. 4 декабря она написала заявление, а уже 7 декабря вышло распоряжение о включении её в список. На 2019 год Наталья будет обеспечена жильем, — заявила тогда журналистам с портала «Proural.info» Людмила Моторина, заместитель главы администрации Демского района по информационной и кадровой политике.

Год прошел. Жилья у Натальи как не было, так и нет.

Напомним, проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.