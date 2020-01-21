В Уфе парковка около крупного торгового центра станет платной

В пресс-службе торгового комплекса сообщили, что стоимость паркинга на территории торгового центра составит 50 рублей в час. Оплачивать можно будет при помощи паркоматов, которые находятся на территории торгового центра.

Право бесплатного пользования паркингом станет доступным только для инвалидов. Оставить машину можно будет круглосуточно.