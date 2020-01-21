В Уфе парковка около крупного торгового центра станет платной
Сегодня, 17:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Бесплатной парковка около ТРЦ «Планета» будет только первые 10 минут.
В пресс-службе торгового комплекса сообщили, что стоимость паркинга на территории торгового центра составит 50 рублей в час. Оплачивать можно будет при помощи паркоматов, которые находятся на территории торгового центра.
Право бесплатного пользования паркингом станет доступным только для инвалидов. Оставить машину можно будет круглосуточно.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о парковке со стороны улицы Энтузиастов. Бесплатно можно будет оставить автомобиль на одном из четырех других паркингов: уличном, крышном, подземном или многоуровневом.
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