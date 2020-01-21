В мэрии Уфы рассказали о новых назначениях в управлении кадров и «Уфа-печати»
Сегодня, 11:30ОбществоТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ ufacity.info
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новым сотрудникам пожелали успеха и достижений.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин проинформировал собравшихся о новых кадровых назначениях.
Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации назначена Айгуль Афзалетдинова, которая ранее занимала должность заместителя начальника организационно-контрольного управления мэрии. В момент представления с места поднялась молодая красивая женщина.
Новым руководителем МУП «Уфа-печать» стал Азат Файзуллин, о котором более подробно глава города распространяться по каким-то причинам не стал.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей