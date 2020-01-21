В Башкирии сохранилась миграционная убыль населения

Сообщается, что за январь-октябрь 2019 года прошлого года отток составил минус 4,2 тысячи человек. Всего в этот период прибыли 117,13 тысяч человек, из которых 56,28 тысяч были зарегистрированы в регионе по месту жительства, 26,36 по месту пребывания, а 34,5 тысяч вернулись по окончании временного срока пребывания.

Выехали из региона 121,34 тысяч человек: из них регистрация по месту жительства была у 62,5 тысяч человек, по месту пребывания — у 27,36 тысяч, уехали из региона после окончания временного срока пребывания 31,5 тысяч человек.

В 2018 году в тот же период миграционная убыль составила 6,65 тысяч человек.

Больший отток наблюдается среди городов Башкирии в Стерлитамаке –1,8 тысяч человек, в Салавате и Сибае – 318 и 317 человек соответственно, в Агидели — 342, в Октябрьском – 129