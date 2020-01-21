В Башкирии семьям с детьми снизят ипотечную ставку
Власти Башкирии приняли решение о снижении процентной ставки по ипотеке с 5,5% до 3%.
Снижение ипотечной ставки запланировано в рамках программы жилстройсбережений, передает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что об этом было заявлено на «Стройчасе». Заместитель директора Фонда развития жилстроя республики Евгений Декатовотметил, что снижение затронет только те семьи, где второй и последующий ребенок были рождены после 1 января 2018 года.
«Будет поддержка не только на период накопления денежных средств (9 месяцев), но и последующие три года после», – сообщил Декатов.
Он также рассказал, что планируется увеличить срок поддержки кредитования до шести лет, если за это время в семье родится еще один ребенок.
Напомним, программа «Жилстройсбережения» в Башкирии начала работать с 2014 года. Это программа по поддержке жителей республики государством при решении квартирного вопроса, когда к каждому ежемесячному взносу жителя республика начисляется 30% субсидий.