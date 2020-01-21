В Башкирии семьям с детьми снизят ипотечную ставку

Снижение ипотечной ставки запланировано в рамках программы жилстройсбережений, передает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что об этом было заявлено на «Стройчасе». Заместитель директора Фонда развития жилстроя республики Евгений Декатовотметил, что снижение затронет только те семьи, где второй и последующий ребенок были рождены после 1 января 2018 года.

«Будет поддержка не только на период накопления денежных средств (9 месяцев), но и последующие три года после», – сообщил Декатов.

Он также рассказал, что планируется увеличить срок поддержки кредитования до шести лет, если за это время в семье родится еще один ребенок.