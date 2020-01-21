В Башкирии опредилили подрядчиков на ремонт домов

По информации РБК-Уфа в настоящий момент уже определены подрядчики капитального ремонта в Уфе и других крупных городах региона.

Со ссылкой на закупки сообщается, что на торги выставлены три лота, их общая сумма превышает 1,5 млрд рублей. Самый крупный контракт стоимостью почти 694 млн рублей перешел компании«СМУ-8», которая будет ремонтировать дома в Уфе.

Контракт стоимостью 448,3 млн рублей получит компания «Строй-Ресурс». Ей нужно будет поработать в Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах, а также Салавате и Стерлитамаке, Кумертау.

Еще один лот на сумму 414,4 млн рублей перешел компании «Уралнефтьспецмонтаж». Компания будет отвечать за ремонт в Нефтекамске, Октябрьском, Белебеевском, Бирском, Давлекановском, Кушнаренковском, Благовещенском, Уфимском, Чишминском и Туймазинском районах.