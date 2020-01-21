В Башкирии муниципалитетам компенсируют расходы на разметку из термопластика

РБК-Уфа со ссылкой на председателя комитета по транспорту Тимура Мухаметьянова передает, что изменен порядок возмещения на расходы по нанесению разметки.

В своей речи Мухаметьянов упомянул, что в 2018 году дорожники региона нанесли 8770 километров разметки, пока что было уложено только более 2585 километров разметки из термопластика, и притом только на дорогах регионального значения. Чиновник отметил, что в 2020 году ее будут укладывать уже и на дорогах муниципального значения.

Глава госкомитета также добавил, что это довольно дорогостоящая процедура. Для сравнения он привел, что километр разметки термопластическим материалом стоит 64,5 тыс рублей, в то время как краской — 12,5.

Преимущество термопластика в том, отметил он, что такой материал держится на дорожном покрытии значительно дольше, в то время как краска уходит практически за месяц», – цитирует руководителя комитета РБК.