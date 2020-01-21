Спасатели Башкирии предупредили о штормовом ветре и ухудшении погоды
Сегодня, 15:05ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном МЧС пообещали метель, мокрый снег на проводах и деревьях, снежные накаты, заносы, ухудшение видимости на дорогах.
По прогнозу также обещают сильные порывы ветра со скоростью от 16 до 21 метра в секунду. На дорогах будет сложная ситуация из-за того, что видимость составит до 500 метров и менее. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +1,-4°.
В Уфе прогнозируется облачная погода, небольшой мокрый снег, утром и днем ожидается дождь, местами возможен мокрый снег на деревьях и проводах, гололед, гололедица, снежные накаты и заносы. Ветер в столице Башкирии будет юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами пообещали порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1,-3°, днем около 0°.
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