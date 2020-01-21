Семья из Башкирии приняла участие в шоу и выиграла большой приз

В пресс-службе телеканала «Ю» сообщили, что глава семьи – 35-летний Рамиль Шагабутдинов трудится на заводе, по вечерам проводит время на диване или играет в футбол. Его жена – 30-летняя Лиана весь день работает грузчиком, а потом готовит и убирает. У супругов есть двое детей, которым также полностью занимается Лиана, в доме простаивал и ремонт.

По условиям шоу, пара могла выиграть приз в размере 200 000 рублей в случае если Рамиль отправит Лиану на трехдневный отдых, а сам в это время отремонтирует комнату в доме и будет заниматься с детьми. В первые дни Рамиль не очень хорошо справлялся с работой, а потом все таки смог стать хорошим строителем и воспитателем, что и позволило стать победителем в телешоу.