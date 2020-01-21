Ремонт дома, треснувшего после хлопка газа в Уфе, обойдется в 5 млн 700 тысяч рублей

Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы, была заслушана информация о планах по восстановлению дома по улице Пекинской, 16, где 15 января утром произошел хлопок газовоздушной смеси с обвалом стены.

Напомним, в результате этого ЧП получили травмы три человека: мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела, а его соседи - женщина с переломом руки и ее сын с ушибами лечатся амбулаторно. После обследования дома в трех его подъездах были вновь подключены тепло и вода, жильцам разрешили вернуться в квартиры. Но жильцам подъезда, где произошел хлопок, пока придется оставаться в Центре временного расселения пострадавших столичного Управления гражданской защиты. Трещины на стенах в этом подъезде видны издалека с улицы.

На оперативке в мэрии сегодня подробно рассказали о состоянии строительных конструкций в доме. Обследование показало, что потребуется серьезный ремонт, общая сметная стоимость которого составит 5 млн 700 тысяч рублей. Все расходы администрация города берет на себя.

Уточним, что, по данным Медиакорсети, этот дом находился в списке аварийных, подлежащих расселению, всего несколько лет назад, однако позднее он из списка был удален. Объяснить это можно тем, что застройщик, планировавший возводить высотные дома на этом участке, отказался от своих планов.