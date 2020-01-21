Названы субъекты РФ с наиболее быстрым сроком постановки квартир на кадастровый учет

В ТОП-3 по данному показателю в 2019 году попали Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край. Об этом информирует RNS.

В указанных выше субъектах РФ время постановки жилья на государственный кадастровый учет (ГКУ) составляло в среднем 48 часов. Для сравнения в Подмосковье данная процедура занимала у чиновников около четырех дней.

В прошлом году средний фактический срок регистрации объекта в кадастре составлял четверо суток. По российским законам процедура постановки квартиры на кадастровый учет должна проводиться не позднее чем через пять дней после приема соответствующих документов.