Названы субъекты РФ с наиболее быстрым сроком постановки квартир на кадастровый учет
Сотрудники Кадастровой палаты Российской Федерации перечислили регионы, в которых процедура постановки недвижимости на кадастровый учет занимала меньше всего времени.
В ТОП-3 по данному показателю в 2019 году попали Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край. Об этом информирует RNS.
В указанных выше субъектах РФ время постановки жилья на государственный кадастровый учет (ГКУ) составляло в среднем 48 часов. Для сравнения в Подмосковье данная процедура занимала у чиновников около четырех дней.
В прошлом году средний фактический срок регистрации объекта в кадастре составлял четверо суток. По российским законам процедура постановки квартиры на кадастровый учет должна проводиться не позднее чем через пять дней после приема соответствующих документов.
Сотрудники Кадастровой палаты подсчитали, что за последнюю пятилетку в России время внесения объекта недвижимости в ЕГРН сократилось в 2,5 раза. Так в 2014 году недвижимость на кадастровый учет ставили в среднем за 10 суток.