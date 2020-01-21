Фото: pixabay.com
Минздрав: новый коронавирус будут находить с помощью экспресс-тестов
Сегодня, 17:49Общество
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В Минздраве России заявили, что в феврале будет разработан экспресс-тест, позволяющий определить новый коронавирус.
Об этом сообщил замглавы здравоохранения Олег Салагай, пишет RT.
Напомним, что от нового коронавируса в Китае умерло уже четыре человека.
Отмечается, что в ближайшее время ВОЗ проведет экстренное заседание по этому вопросу.
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