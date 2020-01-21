Минздрав Башкирии закупит реагенты для ВИЧ-диагностики
Вчера, 21:10ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Средства выделены из республиканского бюджета.
Минздрав Башкирии объявил тендер на закупку реагентов для выявления ВИЧ-инфекции, передает «РБК-Уфа».
Издание сообщает, что в тендере заявлен один участник – «Лаборатория медицинской диагностики» (Москва). Условия госконтракта должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года, его начальная стоимость – 6,75 млн рублей.
В поставку входят реагенты для выделения РНК, амплификации, контроля и калибровки ВИЧ-1 в реальном времени. Получателем реагентов станет Республиканский Центр по профилактике и борьба со СПИДом, передает РБК.
По информации журналистов, московская «Лаборатория медицинской диагностики» была зарегистрирована в январе 2019 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, учредитель — Геннадий Вилочкин.
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