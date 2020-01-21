Глава минэкономики Афганистана рассказал о проекте ТАПИ

Газопровод пройдет по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, амбициозный проект обсуждается еще с начала 90-х годов, пишет News.ru. Афганский участок удалось заложить только в феврале прошлого года. По словам Мастура, все участники проекта «делают отличную работу», однако большое количество заинтересованных сторон несколько осложняет процесс. «Однако мы уверены, что проект будет завершён в ближайшее время и принесёт процветание и благополучие всему региону», – заявил министр.