Глава минэкономики Афганистана рассказал о проекте ТАПИ

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На полях форума Caspian Week, открывшегося 20 января, министр экономики Республики Афганистан Мустафа Мастур рассказал об окончании строительства газопровода ТАПИ.
Газопровод пройдет по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, амбициозный проект обсуждается еще с начала 90-х годов, пишет News.ru. Афганский участок удалось заложить только в феврале прошлого года. По словам Мастура, все участники проекта «делают отличную работу», однако большое количество заинтересованных сторон несколько осложняет процесс. «Однако мы уверены, что проект будет завершён в ближайшее время и принесёт процветание и благополучие всему региону», – заявил министр.
Точные сроки глава минэкономики не назвал, но заверил, что Афганистан проводит все необходимые исследования и обеспечивает безопасность магистрали. От транзита по газопроводу ТАПИ республика может получить до миллиарда долларов США.
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