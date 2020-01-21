Диетологи назвали самые безопасные алкогольные напитки

ФедералПресс пишет, что диетологи рекомендуют купить сухое вино, если не удается избежать застолья. Для приготовления этого вина используют фрукты, поэтому напиток содержит меньше сахара, чем пиво. Шампанское содержит калорий меньше, чем стакан белого вина или пива.