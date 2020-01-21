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Диетологи назвали самые безопасные алкогольные напитки
Сегодня, 19:35Общество
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Диетологи предупредили об отсутствии полезных свойств у всех видов алкоголя. Спиртные напитки являются токсином, увеличивающим нагрузку на печень. Вместе с тем, алкоголь способствует обезвоживанию организма, провоцируя внезапные скачки уровня сахара в крови.
ФедералПресс пишет, что диетологи рекомендуют купить сухое вино, если не удается избежать застолья. Для приготовления этого вина используют фрукты, поэтому напиток содержит меньше сахара, чем пиво. Шампанское содержит калорий меньше, чем стакан белого вина или пива.
Отмечается, что лагер или пиво из зерен содержит повышенное количество углеводов, именно поэтому от его употребления стоит отказаться.
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