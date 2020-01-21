23 января в уфимских кинотеатрах покажут экшн-комедию «Плохие парни навсегда»

«Плохие парни», детективы Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бёрнетт (Мартин Лоуренс), снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!