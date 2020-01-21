23 января в уфимских кинотеатрах покажут экшн-комедию «Плохие парни навсегда»
Сегодня, 16:07ОбществоФото: «Sony Pictures Home Entertainment»
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Фильм стартовал в США на прошлой неделе и уже показал отличные результаты для фильма в категории 18+.
«Плохие парни», детективы Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бёрнетт (Мартин Лоуренс), снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!
Режиссёры фльма - Адиль Эль Арби и Билал Фалла.
В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс («Плохие парни»), Ванесса Энн Хадженс («Полярный»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Ники Джем, Джо Пантольяно («Беглец», «Помни»)
Информационный партнер фильма: радио «Европа Плюс».
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