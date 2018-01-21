В Башкирии стали чаще усыновлять детей-сирот, а в Уфе меньше
Сегодня, 12:39ОбществоРустэм БашкирцевФото: nashidetki.net
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В 2017 году в Башкирии увеличилось число усыновленных детей. Всего родителей обрели 480 малышей, что на 9,6 процента больше чем в 2016 году. При этом в Уфе ситуация обратное: здесь число усыновленных детей сократилось.
Статистику по усыновлению опубликовал госкомитет по делам юстиции Башкирии.
В 2017 году в Уфе в новые семьи попали 90 малышей, в то время как в 2016 - 108. Чаще всего усыновляют детей в Кировском, Октябрьском и Калининском районах Уфы. Реже всего в Советском.
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