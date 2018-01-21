В Башкирии спустя четыре дня поисков нашли пропавшую Викторию Осипову

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Она жива.
О том, что 26-летняя Виктория Осипова из Стерлитамака нашлась, сообщили волонтеры группы поиска пропавших людей в РБ.
Она пропала в ночь с 14 на 15 января.
- Найдена, жива, - сообщил на своей странице Вконтакте директор РОО по содействию в поиске пропавших детей "Поиск детей - Уфа" Павел Нестеров.
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