Погода в Уфе на 21 января: к концу дня потеплеет

Сегодня в Уфе сохранится морозная погода, снега не ожидается. Весь день будет пасмурно. К концу дня потеплеет.

По прогнозам метеорологов, облачно с прояснениями будет только утром, затем на весь день солнце зайдет за тучи.

К середине дня столбик термометра поднимется с −23°…−20° до −19°…−15°. Затем потепление продолжится. Сегодня ночью ожидается уже −16°…−15°, а завтра до −9°.