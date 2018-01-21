Погода в Уфе на 21 января: к концу дня потеплеет
Сегодня, 09:10ОбществоРустэм БашкирцевФото: kartinkijane.ru
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Сегодня в Уфе сохранится морозная погода, снега не ожидается. Весь день будет пасмурно. К концу дня потеплеет.
По прогнозам метеорологов, облачно с прояснениями будет только утром, затем на весь день солнце зайдет за тучи.
К середине дня столбик термометра поднимется с −23°…−20° до −19°…−15°. Затем потепление продолжится. Сегодня ночью ожидается уже −16°…−15°, а завтра до −9°.
Сегодня осадков не ожидается, но завтра пойдет снег.
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